WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Lede

Alcohol­slot te duur, dus levert jonge bestuur­ster vrijwillig rijbewijs in nadat ze in gracht reed tijdens dronken nacht

Een jonge bestuurster die na een feestje in dronken toestand met haar wagen in een gracht belandde, heeft vrijwillig haar rijbewijs ingediend. Een alcoholslot of haaranalyse kan ze namelijk niet betalen, dus was dit de enige optie