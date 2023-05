WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Lede

Overal in Smetlede wordt flamboyan­te makelaar Peter-Jan Matthijs (47) herinnerd aan zijn opa Albert: “Nu is het mijn beurt om in de politiek te gaan”

Zo vader, zo zoon. Of beter: zo grootvader, zo kleinzoon. Peter-Jan Matthijs (47) pootte met Immo Albert in Wetteren onlangs zijn vijftiende vastgoedkantoor neer. De naam verwijst naar zijn grootvader Albert Van Achter. Die politicus was immomakelaar avant la lettre. En nu wordt de flamboyante makelaar zelf politicus. “Mijn verhuis van Brugge naar Lede staat gepland”, zegt Peter-Jan. Een gesprek over terugkeren naar de roots, politieke nesten en... de langste ‘tuut’ in de Vlaamse tv-geschiedenis.