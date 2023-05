WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Lede

Van een sporthal tot het koetshuis: op deze 7 plekken kan je in alle rust studeren in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Het zonnetje doet ons allemaal verlangen naar de zomervakantie. Maar voor die kan starten, moeten studenten in juni nog examens afleggen. Ben je nog op zoek naar een plek waar je rustig kan blokken? Onze redactie vond 7 unieke locaties in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen om je examens voor te bereiden. Van de sporthal in Kruishoutem tot het koetshuis in Denderleeuw: hier leg jij de basis voor een grote onderscheiding.