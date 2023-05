WEER. Vanochtend kans op bewolking in Lede

Zware brand vernielde Beauty & Wellness Adelante, maar nu is saunacom­plex helemaal terug: “We zijn nipt aan de dood ontsnapt”

Een klein half jaar nadat een nachtelijke brand het saunacomplex van Beauty & Wellness Adelante langs de Honegemstraat in Erpe in de as legde en de rest van het pand bedekt werd onder een dikke laag smurrie, blinkt de zaak als nooit tevoren. “We hebben keihard gewerkt en staan er weer volledig voor onze klanten”, klinkt het. Al zit de herinnering aan die nare nacht nog vers in het geheugen.