WEER. Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Lede

HUIZEN­JACHT. Sint-Niklaas, zoveel meer dan het grootste marktplein: “Vanaf 200.000 euro heb je al een gerenoveer­de arbeiders­wo­ning”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Sint-Niklaas in het Waasland. “Steeds meer mensen trekken naar hier als alternatief voor het drukkere en duurdere Gent en Antwerpen, en dan zeker naar een welbepaald deel van de stad”, vertellen Tom Foubert en Pieter Verstraeten van vastgoedkantoor Hylebos.