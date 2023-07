WEER. In Lede kans op lichte regen en bewolking vanochtend

“Wachten tot 2025 voor een plaatsje”: ouders met de handen in het haar door sluiting kinderop­vang

Door de sluiting van kinderopvang Ukkepuk in Sint-Lievens-Houtem moeten zo’n dertig ouderparen dringend op zoek naar een nieuwe opvangplaats voor hun baby. “Die plaatsjes zijn schaars of zijn er helemaal niet. En als er ergens een plek vrijkomt, is dat ten vroegste in april volgend jaar, één of twee dagen in de week. Daarmee zijn we echt niet geholpen", zegt Evelyne Bauwens uit Letterhoutem.