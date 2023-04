WEER. In Lede bewolkte ochtend

Schepen vast in file: gemeente­raad van amper enkele minuten kost 2.500 euro

De gemeenteraad van Lede verliep donderdagavond bliksemsnel. Waar de gebruikelijke edities vlotjes over middernacht gaan, was het dit keer al na enkele minuten ‘over en uit’. Oorzaak: nadat de oppositie opstapte vertegenwoordigden meerderheidspartijen CD&V, De Coöperatie en onafhankelijk schepen Bart Heestermans, door de afwezigheid van OCMW-voorzitter Elke Meganck (CD&V) die in de file stond, minder dan vijftig procent van de raadsleden.