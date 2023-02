Wanzeledorp 6 weken afgesloten voor heraanleg schoolomgeving

Het verkeer wordt tot en met 31 maart omgestuurd via Bredestraat, Tussenbeekstraat, Nonnenbosstraat en Processieweg. In die periode wordt vanaf de Bredestraat het voetpad heraangelegd, worden oranje paaltjes geplaast zodat men er niet meer over het voetpad kan rijden en wordt voor de schoolpoort verkeersplateau met zebrapad in oranje kleur met accentverlichting geplaatst en een Kiss&Ride-zone ingericht. Tegenover de school komen fietsbeugels in oranje kleur en aan de ingang van de kerk komen drie oranje zitbanken. Een identieke bank komt ook tegenover de schoolpoort met de bedoeling daar een ontmoetingsplaats te creëren.