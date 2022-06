Wanzeelse Wieler Wonderen financieren op Wereldfietsdag met Wonderenfonds fietsbellen

“Vorig jaar richtten we een fonds op om kleine ‘wonderen’ te verrichten op vlak van fietsplezier. Omdat een goede fietsbel één van de basiselementen is van veilig fietsen, plaatsen we gratis een honderdtal fietsbellen op de fietsen van de leerlingen van het SMC”, vertelt Renaat Delporte van de Wielerwonderen.

De schooldirectie en leerlingen van de school konden de actie best smaken. “Daarom willen we ons niet beperken tot deze school, maar kijken we ook uit naar een samenwerking met politiediensten en fietsenmakers om nog meer acties op poten te zetten”, vult Lieven Vrombaut aan. Met hun Wonderenfonds en acties willen de initiatiefnemers jonge fietsers op en naast hun fiets laten schitteren.

“Maar om het verkeer fietsveiliger te maken moeten niet alleen steden en gemeenten hun best doen. De fietser zelf moet zijn duit in het zakje doen en Dat begint bij materiaal dat in orde staat.” Iets waarbij de Wonderen beetje bij beetje willen helpen. “En omdat fietsveiligheid bij de allerkleinsten begint, willen we zeker ook de lagere scholen een bezoekje brengen. Fietshesjes, lichtjes, … we staan open voor ideeën”, geven Stefan Van der Haegen en Dirk Van Den Eeckhaut nog mee.

Het Wonderenfonds sponsoren kon vorig jaar door via een veiling gesigneerde wielertruitjes te kopen. Dat leverde 1.500 euro op. Wie het fonds rechtstreeks wil steunen, kan storten op rekening BE52 0689 1062 4509 met vermelding Wonderenfonds.

Volledig scherm Een delegatie van wielertoeristenclub Wanzeelse Wieler Wonderen installeerde op Wereldfietsdag een 100-tal fietsbellen op de fietsen van de leerlingen van het Stella Matutinacollege in Lede. © RV