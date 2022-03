Wandelclub De Schooiers nodigt uit: Hovaardige Boer Wandeling

Deelnemers krijgen een mooie wandeling voorgeschoteld door de prachtige natuur en rustige wegen. Daarbij is keuze uit afstanden van 4, 6, 12 en drie lussen van 6 km over een afstand van 18 km. De kleinste wandeling is geschikt voor rolstoelen en buggy’s. Onderweg kan de inwendige mens versterkt worden met lekkers wafels, droge boerenworsten en hotdogs. Vrije start tussen 7.30 en 15 uur aan het ontmoetingscentrum in de Essestraat 4 in Impe. Wie jonger dan 12 jaar is, neemt gratis deel. Volwassenen betalen 3 euro (leden 1,50 euro). Meer info bij Annie Maddens via 0495/26.51.34, vzwdeschooiers@gmail.com of op www.deschooiers.be.