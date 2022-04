Wagen klemgereden na spectaculaire achtervolging met snelheden boven de 100 km/u

Wat de aanleiding voor de achtervolging was is niet duidelijk. Feit is dat de chauffeur absoluut geen aanstalten maakte om zijn wagen aan de kant te plaatsen. Het gevolg was dat steeds meer politieploegen ingeschakeld werden. Zo werd de wagen gezien in Hofstade en tegen de rijrichting in de Stationsweg en Kasteeldreef in Lede. Fietsers merkten de sliert politiewagens op in het kielzog van de BMW toen die uit de Ommegangstraat rechtdoor de Grotekappelelaan in ging. Even later reden de voertuigen aan hoge snelheid door de wijk Hulst/Steenland.