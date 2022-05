Vrouw wordt onwel achter het stuur op stationsparking: twee geparkeerde wagens aangereden

Smetlede Ondanks code oranje en verbod sinds 2014: brandweer moet opnieuw brandend snoeiafval doven

Amper veertien dagen nadat de brandweer de handen vol had met verschillende brandjes rond het Putbosstadion was er zaterdag 14 mei opnieuw een brandje in het landelijke gebied tussen Smetlede en Papegem.

15 mei