Vrouw riskeert twee jaar cel na overlijden vriendin aan overdosis: “Door mijn verslaving heb ik zware fouten gemaakt”

“Waarom is zo lang gewacht om de hulpdiensten te bellen? Dan had S. misschien nog geleefd. Nu huilt haar dochtertje elke dag om haar”. E.J. (35), die terecht staat voor de dood van de vrouw na een overdosis drugs in haar flat in Lede, kreeg het door de familie van de overledene in de Dendermondse rechtbank voor de voeten geworpen. Een verhelderend antwoord kwam er niet, want J. -in tranen voor de rechter- was op het moment van de feiten zelf onder invloed.