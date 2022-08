Vrouw gewond naar ziekenhuis na val met paard

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur donderdagavond op een veldweg in Papegem, deelgemeente van Lede. Wat er net gebeurde is niet duidelijk, maar de vrouw had na de val last van hevige pijn in de rug en werd overgebracht naar het ASZ. Ook de brandweer moest ter plaatse komen om de vrouw te helpen.