Vrachtwagen lekt mazout door stralende zon

Impe Mirakel bij geitenboer Walter: “Tien jaar gekweekt met witte geiten en plots lag er een zwart lammetje in mijn stal”

De lente hangt in de lucht en dat is ook te zien aan de dartelende geitenlammeren bij Evarist Geitenkaas, het alter ego van Walter De Rick, langs de Essestraat in Impe (Lede). Net als de diertjes maakt je hart er spontaan vreugdesprongetjes wanneer je de diertjes ziet rondhuppelen. Toch was Walter enkele minuten sprakeloos toen zijn jongste geitjes geboren werden.

19 maart