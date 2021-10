Vrachtwagen in schaar op E40 richting Brussel: zwaarste avondspits sinds afschaffen telewerk

Aalst Brandweer­zo­ne Zuid-Oost zoekt nieuwe ambulan­ciers om zone te versterken: “Uitdagende maar levensbe­lang­rij­ke job”

5 oktober De brandweerzone Zuid-Oost is op zoek naar vijftien ambulanciers die onmiddellijk kunnen beginnen in de zone. Een structureel tekort is er nog niet, maar de laatste jaren wordt het wel steeds meer een uitdaging voor dringende geneeskundige hulp. “Als ambulancier maak je echt het verschil op het terrein, en dat is zeer belangrijk”, zegt Kris Segerink, Coördinator van Dringende Geneeskundige Hulpverlening.