Voormalig Sport Vlaanderen domein Putbos officieel te koop: minimumprijs van 2,5 miljoen euro

Buren zijn niet verrast na urenlange belegering waarbij politie man neerschoot: “Een dag eerder zat hij plots boven op het dak”

De rust en gelatenheid bij zowel buurtbewoners als hulpdiensten vielen zondagavond op nadat een man zich met een mes urenlang verschanste in een woning langs de Steenstraat in Lede. Buren merkten de laatste dagen al dat de spanningen tussen vader L.R. en zoon K.R. opliepen. Ook de identieke situatie die zich anderhalf jaar geleden in de buurt voordeed, speelde een rol bij hun reactie. “Toen had die machtsontplooiing een enorme indruk achtergelaten op mijn kinderen. Dat wou ik hen dit keer besparen”, aldus één van de buurtbewoners, die een duidelijker beeld scheppen van de situatie.