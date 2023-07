Voertuig vat vuur op E40 richting kust, twee rijstroken afgesloten

Natuurpunt telt toename aantal huiszwalu­wen in Wichelen en daling in Wetteren

Vrijwilligers van Natuurpunt Scheldeland telden afgelopen zondag de huiszwaluwen nesten op Aard in Wetteren, aan het Scheppersinstituut en in Schellebelle en Wichelen. De kolonies doen het uitstekend al is er wel een daling van het aantal bewoonde nesten in Wetteren vastgesteld.