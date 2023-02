Vlaams en Belgisch Kampioen Bart (32) eindigt op 14de plaats op WK virtueel wedstrijdfietsen: “Teleurgesteld maar ook trots”

LedeZaterdagavond nam de 32-jarige jurist Bart Van Den Eeckhaut uit Lede deel aan het Wereldkampioenschap esport wielrennen in het Schotse Glasgow. De verplaatsing daarheen viel goed mee want Bart fietst via het virtueel fietsprogramma Zwift vanuit de bureauruimte bij hem thuis. “Op die manier kan ik vlot trainen, maar een rit buiten in het zonnetje is nog net iets leuker.”

Doordat die zon zich tijdens de winterperiode bijzonder weinig laat zien en temperatuur, wind en regen het fietsen minder aangenaam maken, fietst Bart - zoals steeds meer renners – heel wat kilometers en uren binnen op rollen doorheen een virtueel landschap. “In combinatie met een fulltime job kan ik mits goed plannen tot 15 uur trainen per week komen.”

Trainingen die van thuis uit op alle mogelijke locaties kunnen gereden worden en waarbij de weerstand zich aanpast aan de situatie zoals echt ter plaatse. “Leukst is dat je andere renners in beeld ziet en ook echt samen kan fietsen.” Contact met die renners is eveneens mogelijk. “Vaak bellen of Facetimen we met elkaar zodat we zoals bij een gewone rit ook tegen elkaar kunnen praten.” Een bijzondere, maar vooral ook kleine wereld.

“Je kan de wedstrijdcultuur niet vergelijken met het echte wegwielrennen, maar persoonlijk vind ik het een heel leuk alternatief.” Daarnaast is het ook een beetje een terugkeer. “Als kleine jongen hing ik geregeld in het wiel van de familieleden van moeders kant die in de Vlaamse Ardennen wonen en waarmee ik het parcours en de hellingen van de Ronde van Vlaanderen verkende.” Op zijn twintigste begon Bart echt te koersen bij de beloften. “Maar dat hield ik na twee jaar voor bekeken.”

De terugkeer naar de competitie ruim twintig jaar later gebeurde dan ook eerder toevallig. “Ik ontdekte Zwift net voor Corona en tijdens die vervelende periode was dat de perfecte uitlaatklep waardoor ik echt explosief meer ging fietsen.” Op die manier belandde Bart in enkele kleine koersjes op virtueel niveau en werd hij steeds beter. “Mijn ritten verschoven wel van louter amusement, naar meten van mijn kunnen en uiteindelijk naar de uitdaging om steeds beter te doen.” Na een spontane sollicitatie bij een online ploeg, maakt Bart sinds kort deel uit van een internationaal team gesponsord door Toyota.

“Stel je van die sponsoring echter niet te veel voor. Het verschil met echt rennen is immens en je wordt niet betaald, maar krijgt wel materiaal in bruikleen.” Materiaal waarmee Bart wat graag uitpakt. “Vorig jaar in november hoorde ik dat er kwalificatieronden waren voor een soort Wereldkampioenschap.” En dat vormde de trigger om een echt doel te stellen. Met resultaat: Bart haalde het in de selectie van acht Belgische renners waaronder ook Victor Campenaerts van Lotto Soudal.”

Voor die wedstrijd werd gereden, nam Bart nog twee weken verlof voor een fietsstage in Tenerfie en won hij eerst het Vlaams en vervolgens het Belgisch kampioenschap. Aan het Vlaamse kampioenschap namen 60 renners deel en de beste vijf van die en de Waalse selectie gingen vervolgens live naast elkaar virtueel de strijd aan in de fietswinkel ‘Café Vitesse’ in Veldegem. “Een misleidende naam, maar wel een leuke ervaring om daar virtueel rond les Lacs de l’Eau d’Heure te rijden.” En als eerste over de streep te komen.

Voor het Wereldkampioenschap zaterdagavond dat uit drie ronden bestond, eindigde Bart veertiende waardoor hij niet mee mocht doen voor de ultieme strijd tussen de tien besten. Een prestatie die overigens beter was dan die van Victor Campenaerts. Die werd al in de eerste ronde van WK Zwift uitgeschakeld met een 32ste plaats terwijl enkel de eerste dertig door gingen naar de tweede ronde.

“Ik finishte in de tweede ronde met slechts 1 seconde verschil met de winnaar van die race, dus alles lag heel dicht bij elkaar”, vertelt Bart. “Doordat alles zo nipt was, deed het resultaat wel wat pijn. “In eerste instantie was ik wel ontgoocheld, maar intussen heeft de teleurstelling wel al wat plaats gemaakt voor trots. Uiteindelijk werd ik toch mooi veertiende op een – weliswaar virtueel – WK”, aldus Bart.

