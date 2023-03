Villa Felix wordt unieke samenwerking: “Warm gebouw waar kind en creatieveling centraal staan”

Wielrennen elite z/c Stijn De Bock heeft eerste zege meteen beet: “Nooit eerder won ik in het eerste koersweek­end”

Voor Stijn De Bock is het nieuwe wielerseizoen goed van start gegaan. De Oordegemnaar won meteen de Meerdaalse Pijl in Sint-Joris-Weert. Hij was de snelste van een kopgroep van vier. Voor De Bock is het soms schipperen tussen adequaat trainen en verantwoordelijkheden opnemen op het werk. Op dit moment lukt dat goed.