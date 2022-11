Vijftigplussers met sportdienst naar Rhodos

Lede Gezellig samen voetbal kijken bij Café Diabolo van zaalvoet­bal­club Lazio in GC Volkskring

De Duivelsgekte en interesse in het WK in Qatar komt maar langzaam op gang, maar desondanks zat GC De Volkskring in Lede woensdagavond aardig vol voor de wedstrijd België-Canada.

23 november