Vijf schoolomgevingen zitten volledig in het nieuw, nog drie te gaan

“De werken zitten er inclusief de aanplanting van het groen en de plaatsing van het meubilair volledig op in de Vijverstraat een Go De Kleine Prins, in de Nieuwstraat aan de Vrije Lagere School Wonderster en het Stella Matutinacollege, de Vrije Basisschool Sterreneiland in Smetlede, basisschool ‘t Wimpelke in Impe en de wijkafdeling van kleuterschool Morgenster in de Heiplasstraat”, aldus de gemeente. Voor de voltooiing van de werken voor de hoofdiging van Stella Matutinacollege in de Bellaertstraat en Vrije Basisschool Sterreneiland in Wanzele zullen de werken tegen het einde van de paasvakantie voltooid zijn. Laatste in de rij wordt Vrije Kleuterschool Morgenster langs de Kluisberg. De werken daar starten op 24 maart en de verwachte einddatum is vrijdag 28 april.