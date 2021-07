Vier dagen voor afreis blijkt KSA-kamp plots niet welkom in Waalse Viroinval: “Er werd gedreigd met ontruiming door politie”

Papegem/Smetlede Voor tweede keer in twee weken water binnen bij Jozef (80) en Margriet (82): “Woon hier sinds 1942 en heb dit nooit eerder meegemaakt”

4 juli De Benedenstraat in Papegem (Lede) liep zondag na het hevige onweer voor de tweede keer in evenveel weken onder water. “Alles was net opgeruimd en nu mogen we herbeginnen. Hier zijn dringend maatregelen nodig.”