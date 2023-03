Vervanger Mariale Processie #M brengt in 2024 eerbetoon aan Leedse heldin en missiezuster Lambertine

Het Processiecomité van Lede wil in mei 2024 de succesvolle formule waarmee de eeuwenoude Mariale Processie in 2019 naar een moderner kader werd gebracht herhalen. Het Mariaverhaal verhuist daarbij naar de achtergrond en wordt vervangen door het aangrijpende verhaal van de Leedse Colette Van Cauter die als missiezuster in 1896 naar Brazilië trok. Net als pater Damiaan hielp ze daar melaatse kinderen en overleed ze uiteindelijk zelf aan de gevolgen van lepra.

Een totaal ander verhaal en alweer een stevige uitdaging. Aan het massapektakel #M Beeld van Liefde werkten in 2019 toen meer dan 250 mensen mee. “En ook voor de komende editie, die zal luisteren naar de naam #M Beeld van bezieling, zijn we vanuit het organiserende processiecomité nog op zoek naar een massa enthousiaste vrijwilligers”, luidt het.

Ondanks de andere insteek blijft Maria toch nooit ver weg. “We weten dat Coletta hier aan het einde van de 19de eeuw opgroeide in een groot Christelijk gezin en werd opgevoed naar het gidsende voorbeeld van Maria De Zoete Nood Gods en als zevende en jongste kind bijna als vanzelfsprekend een roeping als novice kreeg.” Een roeping die haar in 1896 samen met nog zes andere kloosterzusters naar Brazilië bracht voor de uitbouw van Casa Pia.

Engel in nood

“Ze ging er met bezieling aan de slag om melaatse kinderen te helpen, maar die bezieling vroeg uiteindelijk een groot offer aangezien ze na haar terugkeer naar België in 1920 zelf in 1930 aan de gevolgen van lepra overleed.” In de lokale pers werd ze nadien geëerd als ‘engel in nood’ en ‘heldin der liefde’. Titels en herinneringen die er voor zorgden dat haar naam in haar geboortedorp werd vereeuwigd in één van de weinige vrouwelijke straatnamen in Lede. Vorig jaar werd nog een, wegens corona uitgestelde, herdenking ter gelegenheid van 150 jaar Zuster Lambertine en haar 90 jaar overlijden gehouden met een academische zitting.

Die zal echter in het niets verbleken bij de plannen en aanpak bij het tweede massaspektakel #M dat in mei 2024 op het marktplein van Lede wordt vertoond. Scenario, concept en spelleiding zijn daarbij - net als bij de eerste editie -- opnieuw in handen van regisseur Marc Boon. Die heeft naast de eerste editie van #M eveneens al enkele jaren de touwtjes in handen bij ‘Sint in de piste’ en weet daardoor als geen ander hoe massapektakels te maken. Of en welke acteur(s) hij dit keer in navolging van hoofdrolspeler Lucas Van den Eynde in 2019 kon strikken, blijft nog even geheim.

Vrijwilligers

Zoals bij de vorige editie al het geval was, wordt nu in eerste instantie gezocht naar vrijwilligers die willen figureren, acteren en achter de schermen willen meewerken bij technische ondersteuning (decor, kostuums, licht, geluid, …) en productionele voorbereiding (promotie, IT, sponsoring, …). Ervaring is geen vereiste. Info een aanmelden kan via www.beeldvanbezieling.be of via info@beeldvanbezieling.be. Op de kaartenverkoop is het nog even wachten. “Die start pas dit najaar via onze website.”

De kernmedewerkers van #M Beeld van Bezieling zoeken nog heel wat vrijwilligers voor het nieuwe massapektakel in 2024.

De uit Lede afkomstige zuster Lambertine (1870 -1930) was 20 jaar actief als missiezuster bij melaatse kinderen in Brazilië.

De uit Lede afkomstige zuster Lambertine (1870 -1930) was 20 jaar actief als missiezuster bij melaatse kinderen in Brazilië.

