Veronique en Philippe van Den Bonten Os verhuizen naar Hoop In De Toekomst: “Kermisweekend wordt onze vuurdoop”

Marnik en Oscar of ‘Kar’ vervangen wordt niet eenvoudig. “Maar we gaan in elk geval heel hard ons best doen”, belooft overnemer Philippe. Voorlopig staat hij nog alleen in het café omdat de overname van restaurant afspanning In Den Bonten Os in de Molenbergstraat nog niet geregeld is en Veronique in de keuken nog druk in de weer is met communie- en lentefeesten.