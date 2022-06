Vernieuwde Camping Cultuur duurt voortaan twee dagen

Impe Proeven van lekkers tijdens derde editie 'Impe Lekker Dorp’

Omdat ze in Impe weten wat lekker is en ook graag anderen laten genieten van lekkers, is er tijdens het kermisweekend van zaterdag 4 en zondag 5 juni opnieuw een editie van ‘Impe Lekker Dorp’.

