Vermoedelijke daders brandstichtingen rond Putbos zijn minderjarigen

Lede Oekraïense muzikante Alina (21) krijgt podium in GC De Volkskring tijdens Music4Ukraine

Drie Leedse bevriende muziekgroepen en jeugdhuis Bidong slaan komende vrijdag 6 mei de handen in elkaar om met Music4Ukraine geld in te zamelen voor wie het daar moeilijk heeft. Opvallend: de 21-jarige recent in Lede gearriveerde oorlogsvluchtelinge Alina Radaiivska gaat eveneens het podium op.

3 mei