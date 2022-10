Verminderde waterdruk door werken donderdagnacht

Wetteren/Melle Schoolgaan­de jeugd kan veilig kijken naar de zonsver­duis­te­ring in Melle en Wetteren

Deze middag was er een gedeeltelijke zonsverduistering die op sommige plaatsen ook goed waarneembaar was. In Wetteren en Melle werd met argusogen, en een veilige eclipsbril, gekeken naar het fenomeen.

25 oktober