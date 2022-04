Verdacht poeder in inleverbus: bib ontruimd omwille van antraxalarm, twee personen preventief naar ziekenhuis

Lede Sandra (49) sluit allerlaat­ste groenten en fruitwin­kel van Lede: “Wegenwer­ken gaven de doorslag”

De gemeente Lede heeft vanaf volgende week niet langer een groenten- en fruitwinkel. Het Klokhuis in de Rosselstraat is nu zaterdag 26 maart voor de allerlaatste keer open. “Ik ben open gebleven tot de werken voor de deur kwamen en dat is volgende week het geval.”

25 maart