Vanaf maandag 14 maart verkeershinder en wegomleidingen door twee werfzones op Wichelsesteenweg en Leedsesteenweg N442

Daarnaast worden de fietspaden tussen de Colruyt in Lede en het kruispunt Vijfhuizen in Erpe heraangelegd in asfalt. In een eerste fase is hierdoor het kruispunt Vijhuizen niet bereikbaar vanuit Lede. Vanaf maandag 14 maart tot en met 25 april moet het verkeer vanuit Lede richting Vijfhuizen omrijden langsheen Putstraat en Bossestraat. Daar geldt langs een kant van de weg een parkeerverbod. In tegenovergestelde rijrichting via de Bossestraat naar de Leedsesteenweg rijden, is tijdens de werken eveneens verboden.