Uitslaande schoorsteenbrand langs Suikerstraat

Bij aankomst van de brandweer ging het niet om gensters die uit de schoorsteen kwamen, maar wel om uitslaande vlammen. “Het vuur moet heel kort ontstaan zijn, want toen we een uur eerder op die plek passeerden onderweg naar een vermoedelijke brand in de Zuivelhoeve in de Babbelaarstraat in Hofstade was er nog niks te zien”, vertelt brandweerluitenant Peter Dreelinck van de Hulpverleningszone Zuid-Oost. Vrijwilligers van brandweerposten Lede en Wichelen kregen het vuur gelukkig snel onder controle. Niemand raakte gewond en de woning liep geen schade op.