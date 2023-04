Tweede Geelster Natuurloop doorheen Papegembos

Geen UitPAS in Oosterzele: “We steunen kansarmen op andere manier”

In de Vlaamse Ardennen werd de UitPAS gelanceerd in Zottegem, Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zwalm. Oosterzele houdt voorlopig de boot af en wil de kansarmen via de eigen kanalen steunen.