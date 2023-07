Tweede BK Bitterballen eten bij Jeugdhuis Bidong

ONWEER­STAAN­BA­RE DRANG. Na leven vol terreur loopt emmer over bij braaf Wiske (76): "Ik ben een moordena­res, sluit me maar op”

Moe, en aan het einde van haar Latijn en geduld. Na een leven vol vernederingen en terreur breekt de veer bij de 76-jarige Marie-Louise ‘Wiske’ Van Der Meersche. In haar bescheiden huisje in Wichelen slaat ze met een houten hamer en een kandelaar ruim dertig keer op het hoofd van haar toenmalige man Frans Van Den Driessche (80). Het zal in Gent niet het proces van Wiske worden, maar van tiran Frans. “De avond na de vrijspraak kan ze voor het eerst in haar leven rustig slapen.”