Twee nieuwe brandweervoertuigen ingezegend op Sint-Barbara, nieuwe brandweerkazerne verder weg dan ooit

In tegenstelling tot de kazerne beschikken de Leedse vrijwilligers wel over een degelijk wagenpark. Hun oude autopomp waarmee bij zowat elke oproep zes manschappen ter plaatse komen, werd vervangen door een multifunctioneel exemplaar. Dat betekent dat er naast materiaal voor het blussen van branden voortaan ook een beperkte uitrusting ontzettingsmateriaal voor inzet bij ongevallen aanwezig is. “Op die manier dienen we niet langer onze reddingswagen met extra uitrusting mee te sturen”, vertelt majoor Bart Van Hauwermeiren.

Als tweede gespecialiseerde post kreeg Lede, naast de collega’s van Ninove en de niet zo verre buren van Melle, tevens een materiaalwagen met gespecialiseerd ontzettingsmateriaal. “Bedoeling is om bij elke interventie in de zone dergelijke wagen met zwaar hydraulisch en pneumatisch materiaal alsook een kraan, lier en stroomgroep ter plaatse te krijgen.” Een stevige uitdaging voor de Leedse vrijwilligers die met dat materiaal moeten leren werken en er tevens moeten voor zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar is om die wagen indien nodig te bemannen. Naast de twee nieuwe voertuigen kreeg ondergaat de tweede autopomp van Lede momenteel een midlife-update en komt er in de loop van volgend jaar een nieuwe personeelswagen.

Zo vlot geïnvesteerd wordt in het wagenpark, zo slecht gaat het wat huisvesting betreft. Jaar na jaar hekelt postoverste Van Hauwermeiren de lamentabele toestand van de kazerne in de Vijverstraat alsook het gebrek aan visie, daadkracht en initiatieven voor het kazernepark van de hulpverleningszone. “De gemeente nam dan wel een intentiebeslissing voor een herlokalisatie naast het nieuwe politiecommissariaat, maar het RUP dat dit regelt is slechts vijf jaar meer geldig. Waarschuwde hij.” Burgemeester Van De Velde beloofde alles te doen dat in haar mogelijkheden ligt om een oplossing te vinden.

Volledig scherm Pastoor Antoon Barbé wijdde de twee nieuwste voertuigen van brandweerpost Lede in. © Koen Moreau

