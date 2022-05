Treinverkeer op rechtstreekse lijn Gent-Brussel onderbroken na aanrijding

Spaargids.be Hypothecai­re rente stijgt fors: voor een gemiddelde lening op 20 jaar betaal je nu de prijs van een nieuwe auto extra

Wat kan je doen nu de hypotheekrente de jongste maand al stevig is gestegen? Op kortere termijn lenen is een mogelijkheid. Maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Spaargids.be geeft meer uitleg.

9 mei