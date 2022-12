Treinverkeer loopt steeds stroever in Denderstreek en Vlaamse Ardennen: 300 uren vertraging in 2021 door problemen en ongevallen aan overwegen

Denderstreek en Vlaamse ArdennenUit cijfers die Federaal Volksvertegenwoordiger Pieter De Spiegeleer (VB) uit Haaltert opvroeg blijkt dat er steeds meer problemen zijn aan - en dus ook naast - de spooroverwegen in onze regio. “Een duidelijke analyse van de problemen is één ding, maar die moet de basis zijn voor een noodzakelijke structurele oplossing op termijn.”

Na een aanvankelijke verbetering in 2020 ten opzichte van 2019, kleuren de recentst beschikbare cijfers voor 2021 opnieuw dieprood. Op spoorlijnen L50 Gent-Aalst-Denderleeuw-Jette-Brussel, L82 Aalst-Burst, L86 De Pinte-Oudenaarde-Ronse, L89 Denderleeuw-Zottegem-Kortrijk en L90 Denderleeuw-Ninove-Geraardsbergen liepen in 2019 1.052 treinen vertraging op. In 2020 waren dat er 951, maar in 2021 steeg dit opnieuw tot 1.254 treinen. Samen zijn die jaarlijks goed voor een totaal van meer dan 300 uur aan vertragingen verdeeld over meer dan duizend treinen.

L89

Meeste achteruitgang is er voor de pendelaars die gebruik maken van L89 Denderleeuw-Zottegem-Kortrijk. Op die spoorlijn liep de vertraging vorig jaar op tot 155 uur. Goed voor de helft van alle vertragingen op de vijf onderzochte spoorlijnen in de regio. “De stijging van de impact op Lijn 89 is te verklaren door de toename van het treinverkeer. Waar er vroeger per uur slechts één IC trein en één L trein reed, zijn er nu per uur twee IC treinen en twee L treinen. Elke storing of incident aan een overweg op die spoorlijn veroorzaakt dus meer hinder voor het treinverkeer”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. Structurele oplossingen lijken hier niet op de planning te staan.

Een andere spoorlijn die het eveneens opvallend slechter doet is L86 De Pinte-Oudenaarde-Ronse. Daar waren in 2021 driemaal meer problemen en vertragingen dan in 2020. “Het klopt dat er op de spoorlijn L86 een toename was van storingen. We hebben op die lijn enkele spoorwegen die meerdere malen stoorden opgenomen in ons actieplan ‘spoorinfrastructuur/overwegen & stiptheid’ voor bijkomede analyse en maatregelen om die problemen te verhelpen”, aldus Infrabel.

Ongevallen

Tot slot was er ook meer impact door problemen op de spoorlijnen L90 Denderleeuw-Ninove-Geraardsbergen en L82 Aalst-Burst. “Hier ging het vooral om ongevallen aan overwegen met grote gevolgen. Zo was er in november 2021 een aanrijding van een trein met een auto in Ninove net voor de ochtendspits met als gevolg heel veel vertraging en hinder voor de rest van de dag. Voor de spoorlijn Aalst-Burst waren zeven treinen getroffen door een storing. Verder waren er vorig jaar op die spoorlijn ook in juni en september twee aanrijdingen aan overwegen.”

Volledig scherm De problemen op spoorlijn L82 Aalst-Burst werden grotendeels veroorzaakt door aanrijdingen ter hoogte van de Beekstraat in Mere . © Koen Moreau

Volledig scherm Aan de spooroverweg van de Wichelsesteenweg in Lede werd ook al enkele keren een wagen gegrepen door een trein. © Koen Moreau

Volledig scherm Door de terugkerende problemen blijven heel wat spooroverweg geregeld lange tijd gesloten. © Koen Moreau

Volledig scherm Door de terugkerende problemen blijven heel wat spooroverweg geregeld lange tijd gesloten. © Koen Moreau

Volledig scherm Door de terugkerende problemen blijven heel wat spooroverweg geregeld lange tijd gesloten. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.