Tina (32) redt bejaarde man uit brandende boerderij: “Hij wou absoluut niet mee naar buiten”

Erpe Negentiger zwaar verbrand nadat hij brandende frietketel blust met emmer water: “Hij heeft veel geluk gehad”

2 november Een brandende frietketel doven met water is het allerlaatste wat je mag doen. Helaas was dat net wat een negentiger maandagmiddag uit onwetendheid deed in de Kraaineststraat in Erpe.