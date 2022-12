Theaterstuk over armoede brengt levensverhaal van Caro (58): “Hopelijk kan het anderen helpen”

Brakel/Dendermonde/LedeOp een quasi lege scène met enkel actrice Stefanie Moens uit Dendermonde, tien stoelen en een kubus werd dinsdagavond in GC De Volkskring in Lede het aangrijpende armoedeverhaal ‘De kansendans’ boek gebracht. Het gelijknamige boek werd geschreven door armoededeskundige Caro Bridts uit Brakel en vertelt op een prachtige manier hoe het is, voelt en wat de gevolgen zijn van opgroeien in armoede.

Een verhaal uit het leven gegrepen dat samen met Lieven De Pril uit Lede werd geschreven. Een beklijvend boek. Volledig geschreven vanuit de ogen van iemand die weet wat het is. “Mijn jeugd en leven liep niet zoals bij een doorsnee middenklasser en liefde heb ik thuis wellicht nooit gekend”, vertelt Caro. Met heel veel vallen en opstaan slaagde ze er in om de vicieuze cirkel die generatiearmoede is te doorbreken.

“Iedereen noemt me nu een ‘sterke madam’, maar ik was ook een sterk kind en een sterke tiener. Alleen wilde niemand dat toen zien en kreeg ik de kans niet om dat te bewijzen.” Woorden die binnenkomen. De vooroordelen, reacties en het totaal gebrek aan inleving - wanneer een jong meisje dat na twee dagen zonder eten koeken en boterhammen bij haar medeleerlingen steelt, om maar een voorbeeldje te noemen – zetten tot denken.

Quote Voor velen was ik afgeschre­ven. Op de duur ga je je daar ook naar gedragen Caro Bridts

“Voor velen was ik afgeschreven. En op de duur ga je je daar ook naar gedragen”, vertelt Caro daarover. Het verklaart ook waarom veel hulp en kansen toch niet aankomen of toch niet het gewenste verschil maken. “Ik werd specialist om mezelf te vernietigen. Vriendschappen durfde ik niet aangaan, want binnen de kortste keren verhuisde ik toch weer. Waarom investeren of bewijzen dat ik niet was zoals men dacht dat ik was.”

De talrijke scènes - voor de 75 minuten durende voorstelling letterlijk uit het leven van Caro gegrepen - zijn geregeld rauw en hard. Zoals ook het leven van Caro was. “Er zijn duizenden mensen en kinderen zoals ik. Daarom mocht mijn verhaal niet het zoveelste boek over opgroeien in armoede worden. De drijfveer om deze persoonlijke zaken te vertellen is dat ik wil dat het leven dat ik leidde niet voor niks was, maar dat het anderen kan helpen om oog te hebben voor en in de strijd tegen armoede.”

Quote Ik hoop dat het leven dat ik leidde niet voor niks was, maar anderen kan helpen Caro Bridts

Iets wat zonder meer gelukt is. Op een beklijvende manier krijgt je zowel met het boek als met de theatervoorstelling een spiegel voorgehouden. Gelijktijdig leer je hoe zwaar het leven van een kind bepaald wordt door de plek waar het wiegje stond. Door financiële en emotionele armoede. Door toeval en onrechtvaardigheid. Ook voor Caro, die de voorstelling niet vooraf zag, kwam het haar zo goed gekende verhaal stevig binnen.

Na afloop stormde ze het podium op, omarmde ze actrice Stefanie en groette ze samen het publiek. “Dit is wat ik wou brengen en op de manier dat ik het wou brengen, hoe moeilijk dat ook is”, vertelde ze na afloop van de voorstelling met tranen in de ogen. Een verhaal dat nog heel veel vertelt zal worden. De Kabinetchef van Vlaams Minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) kondigde aan dat er subsidies worden voorzien voor 34 voorstellingen. Volgende voorstellingen zijn in Deinze (20/12), Gent (25/02), Aalter (07/03) en Erpe-Mere (24/10). Info omtrent boekingen via stefanie@pacoproducties.be

Volledig scherm In 'De Kansendans' brengt Stefanie Moens van Paco Productions uit Dendermonde het verhaal van Caro Bridts uit Brakel. © Koen Moreau

Volledig scherm Het verhaal 'De Kansendans' van Caro Bridts uit Brakel wordt door Stefanie Moens van Paco Productions uit Dendermonde als een theatervoorstelling gebracht. © Koen Moreau

Volledig scherm Met 'De Kansendans' bracht Stefanie Moens van Paco Productions uit Dendermonde het verhaal van Caro Bridts uit Brakel. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.