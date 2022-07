Theater Rosie met Pterodactylus op shortlist voor Landjuweelfestival

“Hun voorstelling Pterodactylus is een heerlijk wrange en absurdistische komedie over de ondergang van een welgesteld gezin en bij uitbreiding van de menselijke soort. Vol schone schijn raken de personages verstrikt in hun eigen verborgen duistere geheimen, constante ontkenning en stijgende verachting voor elkaar. Grappig en tegelijkertijd bikkelhard”, luidt het bij de beschrijving van de laatste productie van het Leedse gezelschap. “We mogen het festival in november in de Warande in Turnhout openen en dat is een hele eer”, aldus Joeri Schelfhout van Theater Rosie.