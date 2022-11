Theater Rosie brengt 'Husbands & Wifes' in GC De Volkskring

Klaar voor de herfst? Zwier een camel handtas om de arm, want deze kleur is dé trend van het seizoen

Camel is dé trendkleur dit najaar. Het perfecte excuus om jezelf op een nieuwe handtas te trakteren. Tassen in deze kleur passen werkelijk bij élke outfit, en ze zien er luxueuzer en duurder uit dan ze in werkelijkheid zijn. We zochten alvast enkele topexemplaren in mini-, midi- en maxi-formaat.

28 oktober