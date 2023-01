Te warm in nieuw politiecommissariaat

Ondanks dat het gloednieuwe gebouw met een kostprijs van bijna 8 miljoen euro nog maar in 2020 in gebruik werd genomen en uitgerust is met alle moderne technieken zoals een warmtepomp, blijkt de zoninval aan de voorzijde van het gebouw voor te veel opwarming te zorgen. Om daaraan iets te doen, wordt bijkomende zonwering geplaatst. Dat zal 20.000 euro kosten.