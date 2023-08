Door collega’s krijgt thuisver­pleeg­ster Katrien (55) gepimpte wagen van Wit-Gele Kruis: “Tekening verwijst naar Katriens hobby”

De patiënten van Katrien Van Den Eeckhout (55) gaan twee keer opkijken als ze binnenkort met haar wagen de oprit opdraait. De thuisverpleegster uit Lede is verkozen tijdens een wedstrijd bij het Wit-Gele Kruis. Per provincie mochten de medewerkers stemmen op één collega wiens dienstwagen in kleurige jasje werd gestoken.