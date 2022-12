Sterdagen met kerstmarkt en kerstdorp: “46 standjes, live-radio, optredens, après-ski, kersttheater en sterrenworp”

“Binnen in zaal De Bron verwachten we 35 standhouders met terug heel wat nieuwe kramen”, vertelt Kris Vereecken, voorzitter van de cultuurraad. “Buiten zijn elf eet- en drankkraampjes te vinden die uitgebaat worden door Leedse verenigingen.” Onder de aanwezigen ook Radio Lede. Zij zorgen voor live radio en draaien voor 1 euro verzoeknummers ten voordele van vzw Reymeers. Meeluisteren kan ter plaatse of via www.radiolede.be.

Muziek en après-ski

Eveneens van de partij: het Muzieklab volwassenen van de kunstacademie en de ensembles JOTA en OTA Erpe-Mere alsook de jongste strijkersgroep. “Zij brengen zaterdag vanaf 17 uur kerstliederen en het podium staat vanaf dit jaar in de tent.” Vanaf 20 uur neemt Radio Lede zaterdagavond de regie over voor een ambiancerijke après-ski avond.

Zondag heropent de indoor kerstmarkt van 14 tot 18 uur. Buiten ontvangen bezoekers vanwege de cultuurraad een gratis warme wafel. Tot 16 uur is ook de kerstman gul met snoepjes. “Om 15 uur brengt het gemengd zangkoor Amici Cantores een vocale act. Daarna volgt nog een verrassingsoptreden.” Voor kinderen zijn er in GC De Volkskring om 15 uur en 16.30 uur gratis voorstellingen van het kerstpel ‘De wondere kerstavond van Saskia’ door Theater Prikkel.

Sterrenworp en menstruatiemateriaal

“En tussendoor om 16 uur zorgen we voor de traditionele Sterrenworp met tal van prijzen.” Afsluitend is er om 17 uur nog een optreden van ‘Let it snow’ met Katrien De Lombaert, Rudy Van den Nest, Steven en Lieven D’Hondt. Doorlopend houdt de werkgroep menstruatiearmoede een warme inzamelactie. “Koop een extra pak maandverband, tampons of menstruatiecups en doneer dit tijdens de Leedse Sterdagen via één van de gekende inzameldozen die op het festivalterrein te vinden zijn”, geeft Katinka Pottie mee.