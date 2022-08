Steenweg N442 in Lede afgesloten wegens asfalteringswerken en heraanleg kruispunt

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus wordt het wegdek vernieuwd tussen de spooroverweg aan de Vijfhuizen in Erpe en kruispunt De Ommegang aan de Aldi in Lede. Hierdoor is de weg in beide richtingen volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat wordt omgeleid langs Impe en Papegem. In de Kattelinnestraat langs de Honegem wordt tijdelijk enkele rijrichting ingevoerd naar de Vijfhuizen in Erpe toe. In de Impestraat en Overimpestraat worden vooralsnog geen maatregelen genomen. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren langs de werken.