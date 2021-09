Steenstraat in Lede al bijna 4 uur afgesloten na melding gewapend persoon

Politie Erpe-Mere/Lede rukte omstreeks 12.30 uur uit naar de Steenstraat in Lede nadat er melding werd gemaakt van een gewapend persoon. Die verschanst zich in een woning tussen de Sasstraat, Leedshouwken en de Noenstraat. De lokale politie heeft ondertussen al versterking gekregen van omliggende korpsen. Met getrokken wapens houden zij de woning in de gaten. Volgens niet bevestigde bronnen is er een verband met een gewapende overval in de Boudewijnlaan in Aalst.