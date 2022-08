Sportelweek voor 50plussers in en rond sporthal De Ommegang: "Ook aandacht voor elektrisch fietsen”

Van maandag 12 september tot en met vrijdag 16 september is er een gevarieerd (bewegings)aanbod met infosessies, volkssporten, initiaties, wandelingen en dansactiviteiten. Deelnemers kunnen hun eigen (gedeeltelijk) programma samenstellen en er is steeds een aangepast alternatief aanbod voor onder meer de dansactiviteiten.

De dag start in principe steeds rond 11 uur met een verwelkoming en een infosessie over onder meer gezonde voeding en levensstijl, bewegen en elektrisch fietsen. Omstreeks 12.30 uur kan de zelf meegebrachte lunch genuttigd worden en nadien is er vanaf 13.30 uur een gevarieerd, haalbaar en aangepast bewegingsaanbod inclusief hongerstillers, gezonde tussendoortjes, dorstlessers en fruit. Einde is omstreeks 17 uur. Deelnemers betalen 40 euro voor de volledige week of tien euro per dag. Sportieve kledij en sportschoenen zijn noodzakelijk.