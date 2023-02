Sportdienst pakt uit met instuif 'Wandelvoetbal’

“Met deze aanpak heeft ook voetbal geen leeftijdsgrens meer en kan wie dat wil kosteloos en vrijblijvend proeven van deze gekende en toch ook ongekende sport”, luidt het. Omdat de regels hier en daar afwijken wordt voorafgaand een éénmalige uitleg en opbouw gegeven. “En we moedigen geïnteresseerden aan om een vriend, vriendin of kennis aan te zetten om samen met jou in beweging te komen en te blijven.” Vooraf inschrijven is niet nodig.

Recent werd ook al gestart met een instuif pickelball. “Daarvoor mochten we 50 deelnemers verwelkomen bij de kennismaking”, vertelt Jan Vandemaele van de gemeentelijke sportdienst. Ook andere initiatieven zijn in trek. “Ons aantal Curve Bowlers steeg va 10 naar 22 en voor Yoga steeg het aantal deelnemers van 20 naar 29.” Meer info over de initiatieven bij de sportdienst in sportcomplex De Ommegang of bij sportpromotor Jan Vandemaele via 0477/32.32.78.