Spiegelgemeenteraad niet aan de orde voor bekijken mogelijke gemeentefusies

Burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V) is momenteel niet bereid om via een spiegelgemeenteraad op zoek te gaan naar een eventuele huwelijkspartner voor een gemeentefusie. “Voor Wichelen was dat misschien goed, maar dat is niet noodzakelijk zo voor Lede”, antwoordde ze op een vraag van Groen.

Gemeenteraadslid Jo Maebe (Groen) refereerde inderdaad naar de oefening die in buurgemeente Wichelen gebeurde en waarbij vanuit die spiegelgemeenteraad de buren van Lede geconsulteerd werden om een mogelijk huwelijk af te toetsen. “Maar een gemeentefusie is een moeilijke materie en de vraag is of 24 burgers wel representatief zijn”, aldus Van de Velde. Ze wees er ook op dat “het fusieverhaal een bijzonder moeilijke materie is”.

Volgens de burgemeester is Lede nog volop aan het uitzoeken van de ideale manier is om de mogelijkheden te onderzoeken. “We zijn ons huiswerk nog aan het maken en zullen zeker deelnemen aan de participatietrajecten die de Vereniging Voor Steden en Gemeenten organiseert.” Het consulteren van de burger via een spiegelgemeenteraad is daardoor voor het bestuur vandaag (nog) geen optie.

Oppositiepartijen Groen, Vlaams Belang, N-VA en Open Lede hekelden dat er nooit een ernstig antwoord werd gegeven over eventuele onderzoeken of voorbereidingen omtrent mogelijke gemeentefusies. “Jullie uitleg is totaal niet geloofwaardig”, klonk het. Ook de manier waarop de gemeente Lede gepresenteerd werd bij de Wichelse buren was merkwaardig. “Op die manier is het weinig verwonderlijk dat men ons in Wichelen meteen uitsluit als potentiele fusiepartner”, aldus Stijn Wille (Open Lede).

