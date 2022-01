Spectaculaire crash in woonwijk nadat bestuurder onder invloed op houten paaltje rijdt

Vlaamse Ardennen/Denderstreek Schaatsen in Oudenaarde, griezelen in Hofstade of helemaal tot rust komen in Huise? Dit zijn onze tips voor het laatste weekend van het jaar

We zetten dit weekend het nieuwe jaar in en spoelen 2021 allicht met bubbels weg. Maar er staan bij de jaarwisseling nog best wat activiteiten gepland die de moeite lonen. Gaan we wandelen, griezelen, schaatsen of een filmpje meepikken in een pas geopende cinemazaal? Dit zijn onze tips.

30 december