Sonja al 25 jaar de moeder van muziekwinkel Allegro: “De passie voor muziek doorgeven, is het mooiste wat er is”

LedeDe voorbije 25 jaar passeerden een paar duizenden studenten doorheen de deur van muziekwinkel Allegro in de Kasteeldreef in Lede. Zaakvoerster Sonja De Kerpel doet dan ook heel wat meer dan alleen het verkopen van instrumenten en attributen. “Het leukste is je passie voor muziek doorgeven.”

En dat doorgeven doet Sonja al heel veel jaren. “Steeds in privélessen van een uurtje per week zodat je tijdens een les goed kan bijleren en oefenen, maar ook tijd overhoudt om te combineren met andere hobby’s of een druk werkschema.” Daarnaast start en plant ze de lessen voor elke leerling in op de best geschikte momenten. “En tweejaarlijks organiseer ik met de hulp van een jury, samengesteld uit lesgevers van verschillende muziekscholen, ook een officieel muziekexamen.”

Quote Sommige leerlingen zijn hier al 15 jaar kind aan huis. Wanneer die dan toch stoppen, vloeien er al eens traantjes Sonja De Kerpel

Desondanks is les volgen bij Sonja helemaal niet duur. “Dat is iets tussen de cursisten en mij, maar het feit dat ik nog elk uur en elke dag geniet van de lessen is voor mij persoonlijk al onbetaalbaar”, knipoogt ze. Iets dat in al die jaren duizenden leerlingen mochten ervaren. Sommigen blijven jarenlang komen, al onderbreken ze wel eens wanneer ze hogere studies aanvatten. “Sommigen zijn hier al 15 jaar kind aan huis. Wanneer die dan toch stoppen, vloeien er al eens traantjes.”

Boeiendste job

Een gemiddelde leeftijd op haar studenten kleven, is onmogelijk. “Hier komen studenten vanaf 7 jaar, maar ook 70-ers. Die variatie en verschillende aanpak maken dit voor mij nog steeds de boeiendste job ooit.” Een job die meer inhoudt dan enkel lesgeven. “In mijn winkel vind je een ruim aanbod aan accessoires maar ook accordeons, drums, blaasinstrumenten, gitaren, keyboards en synthesizers, mondharmonica’s, viooltjes en tal van andere instrumenten.”

Quote Als klein kind van amper vijf jaar speelde ik mijn eerste klein pianootje kapot tot op de laatste toets Sonja De Kerpel

Een lievelingsinstrument kiezen is voor Sonja niet moeilijk. “Ik ben verzot op piano. Als klein kind van amper vijf jaar speelde ik mijn eerste klein pianootje kapot tot op de laatste toets. De liefde voor piano, orgels en eigenlijk alles met klavieren is gebleven. Daarnaast speel ik ook een beetje gitaar en saxofoon.” Sonja volgde zelf haar opleiding aan de muziekschool in Lede en deed er nadien nog enkele jaren aan het Lemmensinstituut bij.

“Muziek maken is het mooiste wat er is. Je kan je er helemaal inleggen en als ik speel verdwijnen alle zorgen omdat je volledig in het moment gaat.” Iets waar Sonja graag mee helpt. “Mijn grootste passie is dan wel lesgeven, maar ik merk dat goed advies en service bij aankoop van instrumenten minstens even belangrijk zijn. Daarnaast start muziek maken met leren en volgt nadien oefenen, oefenen en oefenen.”

Verjaardagactie

Omdat muziekwinkel Allegro net 25 jaar bestaat, zorgt Sonja voor een extra spectaculaire prijs tijdens de actie ‘Lede Wintert’. “Als winkelprijs verloot ik een akoestische gitaar ter waarde van 210 euro en daarnaast zijn er heel wat ‘feestprijzen’ in de winkel.”

Muziekhandel en Muziekschool ALLEGRO

Kasteeldreef 79

9340 Lede

053/80.63.04 – 0496/70.69.63

allegrolede.atwebpages.com

Volledig scherm Sonja De Kerpel viert de 25ste verjaardag van Muziekhandel en Muziekschool Allegro in de Kasteeldreef in Lede. © Koen Moreau

